ايران تستورد 12 مليون جرعة لقاح كورونا لطلاب المدارس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السفير الايراني لدى الصين، محمد کشاورز زاده، اعلن عن برنامج مكثف لاستيراد اللقاحات للاطفال والطلاب، قائلا: "سيتم استيراد 12 مليون جرعة لقاح للاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 3 و 17 عاماً في الاسبوع او الاسبوعين المقبلين، لبدء تطعيم طلاب المدارس".

وقال زاده انه سيتم في الشهرين المقبلين تجهيز 60 مليون جرعة من اللقاح وارسالها إلى ايران.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده، قد اعلن مساء امس، على صفحته الشخصية على تويتر، انه تم استيراد مليون جرعة من لقاح كورونا من النمسا إلى ايران./انتهى/