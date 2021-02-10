الرئيس السوري: يعرب عن تقديره لدعم ايران لسوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس السوري بشار الأسد التقى كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني "علي أصغر خاجي" والوفد المرافق له في دمشق اليوم الاربعاء .

وتناول اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومجالات التعاون الثنائي وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي.

كما جرى التشاور حول عدد من المواضيع على الجانب السياسي ومنها الاجتماعات التي تعقد بصيغة مسار استانا وضرورة البناء على ما تم تحقيقه في الاجتماعات السابقة، والمواضيع المطروحة على جدول الاجتماع المقبل في مدينة سوتشي.

كما طرح على جدول الاجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار عمل هذه اللجنة دون تدخلات خارجية وفق قواعد الإجراءات التي تم الاتفاق عليها سابقا وبآلية عمل ومنهجية واضحة تبدأ من النقاش حول المبادئ الأساسية والاتفاق عليها ثم الانتقال إلى التفاصيل.

وخلال اللقاء، اعرب بشار الاسد عن تقديره لمواقف الجمهورية السالامية الايرانية الداعمة لسوريا حكومة وشعبا، مؤكدا اهمية التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين وصيانة الانجازات والمكاسب الحاصلة في العلاقات الثنائية وكذلك العملية السياسية واجتماعات استانا.

وشرح علي اصغر خاجي خلال اللقاء وجهات نظر ايران ومواقفها بشأن مسار استانا وكذلك اجتماعات لجنة الدستور في جنيف، مؤكدا اهمية استمرار نشاطات عملية استانا وكذلك المساعدة في محادثات لجنة الدستور بهدف تسوية القضايا السياسية في سوريا.

وتم خلال اللقاء كذلك بحث تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي ومتعدد الاطراف مع سوريا والتأكيد عليه.

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