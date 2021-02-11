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١١‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١١:٤٢ ص

وزير الصحة:

ايران ستصبح أحد أشهر المصدرين للقاح كورونا خلال الأشهر القليلة القادمة

ايران ستصبح أحد أشهر المصدرين للقاح كورونا خلال الأشهر القليلة القادمة

خاطب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "سعيد نمكي" الشعب الإيراني قائلاً: نبشركم بان ايران ستصبح في غضون شهرين او ثلاثة اشهر قطبا لانتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المنطقة وستكون احد اهم المصدرين للقاح في العالم.

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه وخلال مراسم افتتاح 9 مستشفیات اقیمت عبر الفیدیو کنفرانس قال نمكي:  اننا نبشر ابناء الشعب الایرانی بان البلاد ستصبح في غضون شهرين او ثلاثة اشهر قطبا كبيرا لانتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المنطقة وستكون احد اهم المصدرين للقاح الى دول العالم.
وفي الاسبوع الخمسين لتدشين مختلف المشاريع في اطار تحقيق شعار "قفزة الانتاج"، قال وزير الصحة خلال مراسم افتتاح 9 مستشفيات بايعاز من رئيس الجمهورية في مختلف المحافظات بما فيها العاصمة طهران وخوزستان (جنوب غرب) و مازندران(شمال) و كرمان (جنوب شرق) نامل ان تستمر عملية افتتاح مثل هذه المشاريع.

/انتهى/

رمز الخبر 1911788

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