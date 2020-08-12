لقاح كورونا يدخل طور التجارب على البشر

وفادت وكالة مهر للانباء ، أن وزير الصحة الإيراني الدكتور سعيد نمكي، قال مجيباً على سؤال الصحفيين خلال جلسة أسئلة وأجوبة إفتراضية حول كورونا، انه إذا ما كان هنالك اخبار جيدة حول لقاح كورونا؟: "هنالك كلامٌ كثير عن لقاح كورونا ولكن ليس هنالك نتيجة حتمية حوله في إي بقة من بقاع العالم."

وأضاف: "فيروس كورونا فيروس معقد لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية، كذلك لقاحه لا يخلوا من تعقيدات.

وتابع نمكي، لقد بدأنا في تجارب صنع اللقاح في إيران ويمكننا القول أن اللقاح أحرز تقدماً ملحوظاً، وقد اجتازت هذه اللقاحات مراحل التجارب الحيوانية ودخلت طور التجارب السريرية على الإنسان.

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