وزیر الصحة الإیراني یدشّن خمسة مشاریع صحیة غرب البلاد

وجرى تدشين هذه المشاريع عبر تقنية الفيديو كونفرانس في اطار النهضة الوطنية "طريق السلامة"، وتم تنفيذها من قبل جامعة كرمانشاه للعلوم الطبية، بكلفة 22 مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان حسب سعر الصرف الرسمي المدعوم).

وتشمل هذه المشاريع جهاز التصوير المقطعي في مركز طوارئ مستشفى الإمام الرضا (ع)، وحدة العناية المركزة بمستشفى كلستان على أرض مساحتها 690 مترًا مربعًا يحتوي على 15 سريرا، جهاز التصوير المقطعي ذات 16 شريحة بمدينة هرسين، مركز الطوارئ بمستشفى الدكتور محمد كرمانشاهي على مساحة 500 متر مربع يحتوي على 16 سريرا، ومركز فحص السرطان بمجمع مستشفى الامام الرضا (ع).