لا احد یستطيع اليوم ان يضع قيودا امامنا في مجال الاستقلال الدفاعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العمید حاتمی هناً الیوم الخمیس فی اجتماع لجنة الاقتصاد المقاوم في محافظة زنجان (شمال غرب) بالذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية واكد أن لا احد یستطيع اليوم ان يضع قيودا امامنا في مجال انتاج الاجهزة والمعدات والاستقلال الدفاعي؛الامر الذي لايتحمله العدو.

واكد ان الاستقلال الدفاعي هو الشرط الاساس لتحقيق الاستقلال على الصعيدين السياسي والاقتصادي واضاف ان العدو يعمل من خلال ممارسة الضغوط على خلق مشاكل للشعب الايراني لذلك لا بد من تحقيق الاستقلال الاقتصادي الذي سيسهم في ازالة المشاكل وتراجع حدة الضغوط.

ووصف العميد حاتمي اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وفخري زاده بالورقة اخيرة من جرائم الارهابيين واضاف ان الرئيس الامريكي السابق (دونالد ترامب) فرض عقوبات جائرة و مارس سياسة الضغوط القصوى ضد الشعب الايراني تجسيدا لتعنته ولم يتخل عن هذه الاجراءات الخبيثة حتى اللحظة الاخيرة من رئاسته.

واعتبر هذه الغضوط حربا اقتصادية واضاف كنا نواجه ظروفا خاصة كان يحاول العدو فيها لتوجيه ضربته الاخيرة حيث مارس اقسى العقوبات ولجأ الى ابشع الجرائم لتحقيق اغراضه المشؤومة.

وأكد ان الارهابيين ومن خلال تواجدهم في المنطقة خلال السنوات الاخيرة تمكنوا من احتلال اجزاء من الاراضي السورية والعراقية إلا ان محور المقاومة افشل الارهابيين فشلا ذريعا مؤكدا ان العدو كشف عن ذروة حقدة وعدائه من خلال اغتيال الشهيد سليماني ورغم مساعيه لتبرير ذلك إلا ان العالم لم يقبل مبرراته كونه اجراء يفتقر الى العقل والمنطق.

وتطرق العميد حاتمي الى الغضوط التي مارسها العدو ضد الشعب الايراني بهدف اسقاط الجمهورية اسلامية الايرانية او اضعاف موقعها الاستراتيجي في المنطقة و قال ان الشعب الايراني و من خلال التحلي باليقظة احبط مخططات العدو هذه .

واضاف اننا نمر اليوم بمرحلة اجتياز هذه المشاكل والضغوط و ان الشعب الايراني بقى صامدا امام الاعداء كما ان المسؤولين يعملون على تمهيد الارضية لازالة مشاكل الشعب.

وختم العميد حاتمي بالقول ان ايران تحظى بمصادر وامكانيات كبيرة ولاشك ان فرض الحظر وممارسة الضغوط على ايران سيسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي في البلاد مؤكدا اننا قطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال وان تخطي هذه المرحلة بحاجة الى بعض الاجراءات بما فيها الانتاج وتوسيع البنى التحتية.

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