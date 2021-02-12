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١٢‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٩:٤١ ص

ردا على خبر نشرته احدى الصحف التركية؛

خطيب زادة ينفي اعتقال اي من موظفي القنصلية الايرانية في اسطنبول

خطيب زادة ينفي اعتقال اي من موظفي القنصلية الايرانية في اسطنبول

نفي المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، الخميس، تعرض اي من موظفي القنصلية الايرانية في اسطنبول للاعتقال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك ردا على خبر نشرته احدى الصحف التركية، حيث وصفه سعيد خطيب بأنه خبر لا أساس له من الصحة ومبني على اتهامات واهية، قائلا: لم يتم اعتقال اي احد من موظفي القنصلية الايرانية في اسطنبول.

وأضاف خطيب زادة: ان ايا من موظفي قنصلية بلادنا في اسطنبول لا صلة له من قرب او بعد بالنشاطات التي زعمتها هذه الصحيفة.

وبيّن ان الشخص الذي ذكرته هذه الصحيفة ليس موظفا في القنصلية، ونجري اتصالات مع السلطات التركية لمتابعة الموضوع المثار واتضاح جوانبه عبر القنوات الرسمية.

وكانت صحيفة ديلي صباح التركية قد ادعت اعتقال موظف في القنصلية الايرانية باسطنبول بتهمة الضلوع بجريمة قتل./انتهى/

رمز الخبر 1911796

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