خطيب زاده: على ألمانيا التصرّف بجدّية في حماية المباني الدبلوماسية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده، ادان الهجوم على القنصلية العامة للجمهورية الاسلامية الايرانية في هامبورغ، ودعا الحكومة الألمانية إلى الوفاء بمسؤولياتها في تأمين المقرّات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الايرانية في ألمانيا .

وأضاف خطيب زاده: "من المنتظر ان تتخذ الحكومة الالمانية اجراءات جادة وفعالة لمحاسبة المرتكبين ومنع تكرار هذه الهجمات".

وقام شخصين مجهولين بإلقاء زجاجات حارقة على مقر القنصلية الايرانية في هامبورغ، في الثامنة من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.

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