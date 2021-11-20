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٢٠‏/١١‏/٢٠٢١, ٩:٣٥ م

على خلفية اعتداء هامبرغ؛

خطيب زاده: على ألمانيا التصرّف بجدّية في حماية المباني الدبلوماسية الايرانية

خطيب زاده: على ألمانيا التصرّف بجدّية في حماية المباني الدبلوماسية الايرانية

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زادة"، الهجوم على القنصلية العامة للجمهورية الاسلامية الايرانية في "هامبورغ"، داعياً الحكومة الألمانية إلى التصرف بجدّية ومسؤولية في تأمين المباني الدبلوماسية الايرانية بألمانيا في إطار اتفاقية فيينا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده، ادان الهجوم على القنصلية العامة للجمهورية الاسلامية الايرانية في هامبورغ، ودعا الحكومة الألمانية إلى الوفاء بمسؤولياتها في تأمين المقرّات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الايرانية في ألمانيا .

وأضاف خطيب زاده: "من المنتظر ان تتخذ الحكومة الالمانية اجراءات جادة وفعالة لمحاسبة المرتكبين ومنع تكرار هذه الهجمات".

وقام شخصين مجهولين بإلقاء زجاجات حارقة على مقر القنصلية الايرانية في هامبورغ، في الثامنة من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.

/انتهى/

رمز الخبر 1919860
https://ar.mehrnews.com/news/1919860/

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