اللواء سلامي يوكد انه لا يوجد طريق مسدود أمام الحرس الثوري/تسجيل 74 حالة وفاة بكورونا

اللواء سلامي: لا يوجد طريق مسدود في قاموس الحرس الثوري/فنّنا تهشيم أيادي قوى الاستكبار

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أنه لا يوجد طريق مسدود في قاموس الحرس الثوري، فيما عرج على أن فن الحرس يختزل بتهشيم وتحطيم أيادي قوى الاستكبار.

الادميرال تنغسيري: إنتاج السفن الكبيرة على جدول أعمال بحرية الحرس الثوري الإيراني

أكد قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية لإنتاج السفن الكبيرة في جدول اعمال الحرس الثوري.

توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الدفاع ووزارة الجهاد الزراعي

جرى توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية ووزارة الجهاد الزراعي.

خطيب زاده: ايران تقدم المساعدات اللازمة لأفغانستان عقب انفجار جمارك "اسلام قلعة"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ان ايران تقدم المساعدات اللازمة لأفغانستان عقب انفجار جمارك "اسلام قلعة" على الحدود الايرانية.

تسجيل 74حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم السبت ملیون و510 الفا و873 شخصا، وبوفاة 74 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 58 الفا و883 شخصا.

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