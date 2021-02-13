إيران ستتصرف قانونيا بشأن الأرصدة المجمدة في كوريا الجنوبية إن لم تعطِ الجهود الدبلوماسية ثمارها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت جنیدي في تصريح ادلت به الجمعة حول احدث اوضاع الارصدة الايرانية المحتجزة لدى بنوك كورية جنوبية: ان اجراءات قد اتخذت في هذا المجال وفي حال عدم نجاح هذه الجهود فان الامر يستلزم اتخاذ خطوات ومفاوضات قانونية جادة.

واضافت: لو لم توفر المفاوضات القانونية مصالح البلاد فمن الممكن في هذه الحالة اتخاذ خطوات قضائية او شبه قضائية اي التحكيم لان آلية هذا العمل موجودة.

وبشان حضورها بصفة مندوبة الحكومة في جلسات مجمع تشخيص مصلحة النظام للبحث حول معاهدات FATF قالت: تشارك في هذه الجلسات لجنة تضم مندوبين عن 4 اجهزة مسؤولة وكذلك مندوبين عن مجالات تخصصية لبعض المؤسسات.

واضافت: ان البحث في هذه الجلسات هو حول القضايا العامة ويتم طرح الاراء الموافقة والمعارضة فيها.

وحول الارصدة الايرانية المجمدة لدى اميركا وكيفية البت في هذه الملفات قالت جنيدي: ان اميركا تسعى الان لتنفيذ الاحكام الصادرة في محاكمها الداخلية ضد ايران.

واضافت: ان اميركا تسعى فضلا عن ذلك لتجميد او مصادرة ارصدة بلادنا في اوروبا من خلال تنفيذ الاحكام الصادرة في محاكمها (في اميركا) لكنها لم تحقق نجاحا يذكر في هذا الصدد.

وقال جنيدي: ان الدائرة القانونية في الحكومة وكذلك محامو ايران في اميركا يتابعون القضية في الوقت الحاضر وقد تحققت نتائج ايجابية لغاية الان ولكن هنالك حاجة الى اجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية جادة للحيلولة دون هذا الوضع/انتهى/