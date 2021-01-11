محافظ البنك المركزي الايراني سيبحث مع الوفد الكوري الجنوبي بشأن الارصدة المجمدة

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه في حديثه للصحفيين الاحد على هامش اجتماع لجنة المادة 90 البرلمانية قال همتي ردا على سؤال عن حجم الديوان الايرانية بذمة الاطراف الاجنبية خاصة الهند والعراق وكوريا الجنوبية: ليست لدينا ديون بذمة الهند، ولكن لدينا ديون بذمة كوريا الجنوبية والعراق ونحن نجري حاليا مفاوضات لنتمكن من الافراج عن ارصدتنا المالية.

وأضاف: ان الوتيرة الحالية تميل نحو التحسن، وبالتالي فإن من حقنا الطبيعي ان نستفيد من ارصدتنا، الا أنهم لم يسمحوا لنا وبشكل غير قانوني، ان نسحب منها، وبالطبع هذا الموضوع يعود للضغوط الاميركية، ونأمل ان تنخفض هذه الضغوط.

وصرح محافظ البنك المركزي الايراني انه سيلتقي اليوم الاثنين مع الوفد الكوري الجنوبي للبحث بشأن هذا الموضوع.

وأشار همتي الى ان الارصدة المالية الايرانية لدى كوريا الجنوبية والتي هي ايداعات البنك المركزي، تبلغ نحو 7 مليارات دولار.

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