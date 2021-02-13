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١٣‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٤:٠٦ م

نائب عراقي:

السفارة الامريكية تضغط على قوى لتسويق فكرة التدخل المباشر بالانتخابات

السفارة الامريكية تضغط على قوى لتسويق فكرة التدخل المباشر بالانتخابات

كشف النائب العراقي عن تحالف الفتح فاضل جابر، السبت، عن تحركات للسفارة الأميركية بشكل ملحوظ من اجل الضغط على بعض القوى السياسية لتسويق فكرة التدخل الدولي في سير جميع العمليات الانتخابية بشكل مباشر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال جابر ان "السفارة الامريكية بدأت ومنذ وقت مبكر بالتحرك على بعض القوى السياسية المناوئة لها او القريبة منها وذلك لتسويق فكرة التدخل المباشر في كافة العمليات الفنية التي تخص الانتخابات وبحجة الاشراف الدولي " .

وأضاف ان "هذا الضغط بدأ يتوضح اكثر وبصورة مباشرة من خلال اطلاق الدعوات الى توسيع رقعة الاشراف الدولي على سير العملية الانتخابية بكل مفاصلها" , مبينا ان "الامريكان يسعون الى ابعاد كل الأصوات المنادية بخروجهم وانتهاء احتلالهم للعراق" .

وأشار جابر الى ان "اغلب القوى السياسية قد رصدت هذا التحرك والمخطط الخبيث الا انها وكالعادة ستجهضه ولن تسمح بأي تدخل مباشر بسير العملية الانتخابية سوى قبولها بالمراقبة الدولية فقط كما تفعله كافة الدول عند اجرائها الانتخابات" .

المعلومة

رمز الخبر 1911835

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