السيد عمار الحكيم: على الحكومة جدولة انسحاب القوات الأميركية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال السيد عمار الحكيم في كلمته أمام الحشد الجماهيري الغفير وسط العاصمة بغداد بمناسبة يوم الشهيد العراقي في الذكرى الـ 18 لاستشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم {قدس سره} في 1 رجب عام 2003: نمر بمرحلة خطرة ونشهد ظروفاً لا تتحمل المجاملات والمناورات..ما لم تتغير بوصلة الأفكار وآليات العمل السياسي فإننا سنبقى على ما نحن عليه.

وأضاف الحكيم: عمليات التصنيف والتخوين والقطيعة على أسس فكرية ومذهبية تمثل السم القاتل وتزيد الانقسامات.

وتابع الحكيم: لا نقبل بعودة الإرهاب من النوافذ بعدما طرد من الأبواب وهذا يتطلب يقظة ووعي وجهد استخباري، منوها الى ان الانتخابات المبكرة هي محطة هامة لتغيير المعادلات.

وبين ان العودة العاجلة للإدارة الأميركية إلى الاتفاق النووي مع إيران هي أساسية لأمن المنطقة، مؤكدا ان فلسطين ستبقى القضية الأساس في واقعنا العربي والإسلامي./انتهى/