ايران تقدم المساعدات اللازمة لأفغانستان عقب انفجار جمارك "اسلام قلعة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زاده" قال انه عقب الانفجار الذي وقع في منظقة جمارك اسلام قلعة الحدودية مع ايران جراء انفجار صهريج غاز ظهر اليوم واندلاع حريق كبير في الجمارك، ان محافظ هرات اتصل بمحافظ خراسان الرضوية وطلب منه يد العون في اخماد الحريق للحلول دون وقوع اضرار اكثر.

وأضاف خطيب زاده انه على الفور تم اتخاذ الخطوة الأولى لتوفير المزيد من التسهيلات للأشخاص والسيارات المحاصرة في منطقة الحريق، كما اتخذت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إجراءات لمساعدة الجرحى والمصابين المحتملين في الحادث، وحاليا يتم اجراء اتصالات بين السلطات المختصة في البلدين في هذا الصدد.

كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية انه حتى الآن لم ترد أي أنباء عن ضحايا محتملين للحادث ولم نتلق أي معلومات عن إصابات لمواطنين إيرانيين ونأمل أن يتم كبح الحريق بسرعة بمساعدة مسؤولي الحدود للبلدين.

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