جنرال سابق في جيش العدو يكشف عن إخفاق عسكري خطير

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن الموقع الإلكتروني العبري “نيوز وَن” مساء الأحد، عن بريك رئيس لجنة الشكاوى السابق في جيش العدو الصهیوني، أن تعدد سرقات القواعد العسكرية الإسرائيلية يعني تفكك خطط الدفاع بشأن تلك القواعد، وكذلك عدم تنفيذ الأوامر، وانعدام المراقبة، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق لفحص كيفية سرقة القواعد العسكرية في بلاده.

ووصف الجنرال بريك ما يجري داخل أروقة جيش العدو المحتل بأنه حالة من “الإهمال الشديد”، وتفكك لأسس وقواعد وثوابت الجيش الإسرائيلي، وهو ما يشير ضمنيا إلى الجيش في الوقت الراهن، من سريان حالة التفكك والإهمال، وعدم تنفيذ الأوامر، والهروب من المسؤولية.

وناشد الجنرال يتسحاق بريك القيادات السياسية والعسكرية في كيان الإحتلال بضرورة الإسراع بتشكيل لجنة تحقيق خارج الجيش لفحص وبحث كيف تستمر عمليات سرقة القواعد العسكرية.

وكانت قناة عبرية قد كشفت النقاب يوم الأربعاء الماضي عن عملية سرقة أسلحة جديدة من قاعدة عسكرية في فلسطین المحتلة.

وأفادت القناة الـ”12” العبرية، بأن مجموعة من اللصوص استخدموا طائرة مسيرة لسرقة معدات عسكرية من قاعدة “ناثان” العسكرية في مدينة بئر السبع بجنوب فلسطين المحتلة.

وذكرت القناة أن حادثة السرقة وقعت الأسبوع الماضي، استخدم خلالها اللصوص الطائرة المسيرة لقطع الكهرباء عن القاعدة العسكرية بشكل كامل، ثم التقطوا الصور من داخل القاعدة وجمعوا معلومات للتسلل داخل القاعدة، وبعدها نجح اللصوص في اختراق السياج الأمني للقاعدة، وسرقوا معدات عسكرية، وليست أسلحة عسكرية.

وكان جيش العدو قد اتخذ قرارا جديدا، الأحد الماضي، يقضي بتقليص الأسلحة في المواقع القريبة من الحدود، على خلفية الزيادة الملحوظة في سرقة الأسلحة من تلك المواقع.

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