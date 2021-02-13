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١٣‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٣:٠١ م

الجزائر تنسحب من اجتماع برلمان البحر المتوسط بسبب حضور الکیان الصهیوني

الجزائر تنسحب من اجتماع برلمان البحر المتوسط بسبب حضور الکیان الصهیوني

انسحب الوفد البرلماني الجزائري المشارك في فعاليات الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط من محاضرة برلمانية، بعد جمع بين متدخل جزائري وآخر صهیوني.

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه قام المشاركون الجزائريون، وهم 3 نواب، من بينهم عمار موسي الذي كان محاضرا، ونائبان آخران، بإرسال تقارير، للانسحاب من الفقرة الثانية للشبكة البرلمانية لمنظمة "أو سي دي"، والتي بحثت عودة النشاط الاقتصادي بعد أزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك بعد الاطلاع على برنامج المحاضرات، حيث شمل الانسحاب الفقرة الثانية الخاصة بعملية التلقيح ضد فيروس كورونا، والإجراءات التي ستليها، التي حضرها ميكي ليفلي، كعضو في برلمان الکیان، ما دفع النواب الجزائريين المشاركين للانسحاب، بناء على رسالة تلقوها من المجلس الشعبي الوطني الجزائري، دعاهم إلى الانسحاب من المحاضرة.

/انتهی/

رمز الخبر 1911831

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