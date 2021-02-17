وأفادت وكالة مهرللأنباء ان مركز الامة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية بالتعاون مع مؤسسة عاشوراء الدولية والعتبة الرضوية يعقد ندوة فكرية احياء لذكرى الشهداء القادة تحت عنوان: الشهداء القادة .... إيثار وانتصار.

وسيشارك في الندوة شخصيات دينية وفكرية واكاديمية يتقدمهم رئيس مؤسسة عاشوراء الدولية اية الله الشيخ "محمد حسن اختري" ورئيس مركز الامة الواحدة سماحة السيد" فادي السيد" حجة الإسلام والمسلمين السيد "فيصل شكر" (نائب حزب الله في منطقة البقاع بلبنان)، "الشيخ أديب حيدر" (عضو المجلس المركزي لحزب الله)، السيدة "هدى الموسوي" (شقيقة الأمين العام السابق لحزب الله السيد عباس موسوي)، السيد "ياسر عباس موسوي" (نجل الأمين العام السابق لحزب الله)، والشيخ "راغب راغب حرب" (نجل الشهيد الشيخ راغب راغب حرب).

ستقام هذه الندوة عبر الإنترنت يوم الخميس الموافق 18 فبراير الساعة 8:30 مساءً بتوقيت طهران.

ويمكن للمشاهدين مشاهدة البرنامج من خلال برنامج Zoom بالمواصفات التالية:

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