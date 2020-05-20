كلمة موحدة لقادة محور المقاومة عصر اليوم

وستكون كلمة قادة محور المقاومة عصر اليوم الأربعاء الساعة الخامسة بتوقيت القدس المحتلة

وتبث الكلمات وفق الترتيب التالي:

الكلمة الأولى:

رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية



الكلمة الثانية:

رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذوكس المطران عطاالله حنا



الكلمة الثالثة:

الرئيس السابق لديوان الوقف السني في العراق العلامة عبد اللطيف الهميم



الكلمة الرابعة:

آية الله الشيخ عيسى قاسم



الكلمة الخامسة:

الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي



الكلمة السادسة:

قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي



الكلمة السابعة:

الأمين العام لحركة الجهاد الإٍسلامي في فلسطين زياد النخالة



الكلمة الثامنة:

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله



وتأتي رسالة محور المقاومة إلى الكيان الإسرائيلي المحتل بمناسبة يوم القدس العالمي، وقد تمت ترجمة كلمات القادة إلى اللغة العبرية ليفهم قادة الإحتلال والمستوطنين الصهاينة وإفهامهم بأن الاحتلال سيزول من الوجود.