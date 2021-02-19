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١٩‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٣:٢٥ م

الخارجية الايرانية: إذا ارادت اميركا إحياء الاتفاق النووي فعليها العمل ورفع الحظر

الخارجية الايرانية: إذا ارادت اميركا إحياء الاتفاق النووي فعليها العمل ورفع الحظر

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده إنه إذا ارادت اميركا إحياء الاتفاق النووي فعليها العمل ورفع الحظر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ورد في تغريدة لخطيب زاده على حسابه الشخصي في موقع تويتر: إنه للتنبيه لاتوجد مجموعة 5+1 بسبب انسحاب اميركا من الاتفاق بل ايران ومجموعة 4+1 وينبغي التنبيه ان ترامب غادر الاتفاق النووي وحاول هدمه.

ووصف الخطوات الرمزية بالجيدة الا ان اميركا عليها ان تدلل بالعمل رغبتها بإحياء مجموعة 5+1 ونحن سنرد ايضا وبالتالي فان الخطوات الاساس تتمثل بـ : التعهد - المبادرة - الاجتماع.

ويشار الى ان البلدان الاوروبية الثلاثة الاعضاء في الاتفاق النووي واميركا اصدرت أمس الخميس بيانا مشتركا أكدت فيه رغبتها لتعزيز الاتفاق النووي مع ايران.

رمز الخبر 1912008

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