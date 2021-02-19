الخارجية الايرانية: إذا ارادت اميركا إحياء الاتفاق النووي فعليها العمل ورفع الحظر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ورد في تغريدة لخطيب زاده على حسابه الشخصي في موقع تويتر: إنه للتنبيه لاتوجد مجموعة 5+1 بسبب انسحاب اميركا من الاتفاق بل ايران ومجموعة 4+1 وينبغي التنبيه ان ترامب غادر الاتفاق النووي وحاول هدمه.

ووصف الخطوات الرمزية بالجيدة الا ان اميركا عليها ان تدلل بالعمل رغبتها بإحياء مجموعة 5+1 ونحن سنرد ايضا وبالتالي فان الخطوات الاساس تتمثل بـ : التعهد - المبادرة - الاجتماع.

ويشار الى ان البلدان الاوروبية الثلاثة الاعضاء في الاتفاق النووي واميركا اصدرت أمس الخميس بيانا مشتركا أكدت فيه رغبتها لتعزيز الاتفاق النووي مع ايران.