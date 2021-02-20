رئيسي يعلن اتخاذ إجراءات هامّة لتحسين وضع مدينة "سي سخت" المنكوبة بالزلزال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس السلطة القضائية آية الله السيد ابراهيم رئيسي أشار في حديث له اليوم السبت في مطار "ياسوج" عاصمة محافظة "كهكيلوية وبوير أحمد إلى أنه "الزيارات التي جرت للمحافظة ستركز على دراسة مشاكل الشعب، ووضع وأداء الأجهزة ذات الصلة بالقضاء، وأوضاع المحافظة ومشاكلها".

وأضاف آية الله رئيسي: "في الاجتماع الأخير الذي سنعقده مع المجلس القضائي للمحافظة، سنبت في المشاكل التي يمكن حلها في المحافظة، وستتم متابعة بعض القضايا الأخرى في طهران".

وقال رئيس القضاء: "الزلزال الذي ضرب مدينة سي سخت يقلقنا جميعاً، وتم اتخاذ بعض الإجراءات حتى الآن، ما من شأنه تحسين وضع مدينة سي سخت المنكوبة بالزلزال".

وتوجه وزير الطرق والمواصلات نيابة عن رئيس الجمهورية إلى المحافظة صباح يوم (الجمعة)، للاطلاع عن كثب على وضع المناطق المنكوبة بالزلزال وسير عملية تقديم خدمات الإغاثة.

وقد ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر مدينتي ياسوج وسي سخت بمحافظة كهكيلوية وبوير احمد مساء الاربعاء الماضي.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران في تقرير له ان الزلزال وقع في الساعة 22:05:34 مساء الاربعاء بالتوقيت المحلي (18:35:34 مساء بتوقيت غرينتش).

واضاف: ان الزلزال الذي ضرب مدينة سي سخت كان في عمق 10 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 30.89 والطول الشرقي 51.57 درجة.

وتقع مدينة سي سخت مركز قضاء دنا على بعد 35 كم الى الشمال الغربي من مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد جنوب غربي ايران./انتهى/