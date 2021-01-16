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١٦‏/٠١‏/٢٠٢١ ٩:٠١ ص

هزة أرضية بقوة 5.5 درجة تضرب جنوب إيران

هزة أرضية بقوة 5.5 درجة تضرب جنوب إيران

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر بعد منتصف ليلة الجمعة السبت ميناء كُنغ بمحافظة هرمزكان جنوب ايران.

وافادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران في تقرير له ان الزلزال وقع في الساعة الواحدة و 1 دقيقة و 3 ثوان بعد منتصف ليلة الجمعة السبت بالتوقيت المحلي (التاسعة و 31 دقيقة و 3 ثوان مساء بتوقيت غرينتش).

واضاف: ان الزلزال وقع في عمق 19 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 26.67 والطول الشرقي 55.21 درجة.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار محتملة جراء الزلزال.

ويقع ميناء كُنغ في محافظة هرمزكان جنوب ايران على بعد 165 كم الى الغرب من مركز المحافظة بندرعباس.

/انتهی/

رمز الخبر 1911038

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