إنشاء خط إنتاج لقاح "اسبوتنيك وي"  للقطاع الخاص الايراني

وأفادت وكالة مهرللأنباء ان المتحدث باسم "منظمة الغذاء والدواء" الوطنية التابعة لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي "كيانوش جهانبور" أعلن لقاح "اسبوتنيك وي"هو أحد أفضل لقاحات كورونا في العالم وفاعليته وقدرته المناعية 92 بالمائة للأشخاص فوق 65 عامًا ولدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا مرتفعة ايضا بينما بقية اللقاحات أقل مناعة في هذه الاشخاص.

واضاف المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء: ان الشراء المباشر للقاح اسبوتنيك من روسيا يبلغ مليوني جرعة وتم الاتفاق على إنشاء خط إنتاج لهذا اللقاح في إيران.

واعرب عن امله بان تنتج ايران عشرات الملايين من جرعات هذا اللقاح وأن تدخله الى الاسواق حتى بداية العام الايراني الجديد( سيبدا في 20 مارس 2021) من خلال الإنتاج المشترك.

وتابع: في الأسابيع المقبلة سيكمل إنشاء خط إنتاج هذا اللقاح في البلاد في إحدى الشركات الخاصة، وربما حتى قبل بداية العام الايراني الجديد وسنتمكن من إنتاج سبوتنيك وي في البلاد وتكون البنية التحتية وخط الإنتاج متاحين.

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