انتهاء المرحلة الأولى من الاختبار البشري للقاح كورونا الإيراني بنجاح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني (رض) قال انه تم بنجاح الانتهاء من المرحلة الأولى من الاختبار البشري للقاح كورونا الإيراني مؤكدا ان هذا اللقاح فعال بنسبة 100٪ ضد فيروس كورونا البريطاني.

وقال رئيس لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني (رض) محمد مخبر قال انه تم إجراء العديد من الاختبارات على لقاح كووبركت والذي ثبت أنه فعال بنسبة 100٪ ضد الفيروس البريطاني المتحور.

وصرح رئيس اللجنة التنفيذية انه تم بنجاح الانتهاء من المرحلة الأولى من الاختبار البشري للقاح كورونا الإيراني وأن المرحلة الثانية من الاختبار البشري للقاح ستبدأ في مارس المقبل، مضيفا انه في حال نجحت نتائج المرحلة الثانية، فإن المرحلة الثالثة من اختبار اللقاح الإيراني للمتطوعين سيبدأ في أواخر أبريل.

وأضاف انه بالتزامن مع تقدم المشاريع البحثية للقاح كورونا الإيراني، تتقدم البنية التحتية للإنتاج الضخم لهذا اللقاح أيضا، بحيث سيتم افتتاح أكبر مصنع لإنتاج لقاح كورونا في المنطقة في الأسبوعين المقبلين بطاقة إنتاجية من 2 إلى 3 مليون جرعة لقاح شهريا.

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