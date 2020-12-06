ترامب سيلملم أوهامه حيال إيران كما سيرزم أغراضه من البيت الأبيض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اكد رئيس الجمهورية اليوم الاحد خلال الاجتماع الـ 185 للجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة على ضرورة الاستعداد لاعادة انتاج النفط الى الطاقة الطبيعية للانتاج من اجل تصدير النفط و اضاف ان انتاج و بيع النفط واجه بعض القيود بفعل الحظر الذي فرض على البلاد قبل الاتفاق النووي إلا اننا تمكنا من بلوغ بيع النفط مليوني برميلل بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ و ازالة العقوبات و الان و بفضل الاليات العملياتية و التجارب القمية التي تتمتع بها البلاد مستعدون لزياد انتاج النفط على وجه السرعة.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة اعادة انتاج النفط الى ما كان عليه سابقا من اجل تصديره معلنا استعداد ايران لزيادة انتاج النفط على وجه السرعة اعتمادا على تجاربها القيمة في هذا المجال.

واوضح الرئيس روحاني ان الحرب الاقتصادية التي شنت علينا امريكا وضعت الكثير من العقبات امام صادراتنا من النفط والبتروكيماويات الا ان حلم ترامب لتصفير صادرات ايران من النفط لم يحقق على الاطلاق.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار الرئيس روحاني الی الضغوطات الناجمة عن تفشي كورونا واضاف ان الحكومة ستبذل جهودها على اساس توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية لمعالجة هذه المشاكل خاصة بالنسبة لشرائح منخفضة الدخل في المجتمع حيث جعلت مساعدة هولاء الاشخاص احد اهم استراتيجياتها في المرحلة الراهنة.

ختاما نوه الى لائحة الموازنة للعالم الايراني القادم الذي يبدأ في 21 مارس 2021 ، اكد رئيس الجمهورية انه تم اعداد لائحة الموازنه هذه وفقا لمتطلبات المجتمع وحاجات الشعب الايراني وانها تحمل العديد من الرسائل الواضحة وتبين الظروف الاقتصادية للبلاد في العام المقبل حيث انه على المسؤولين المعنيين بمختلف المجالات الاقتصادية ان يقوموا بتبيين هذه الرسائل للرأي العام الايراني./انتهى/