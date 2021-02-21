إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أجريتا محادثات مثمرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في تغريدة له اليوم (الأحد)، أضاف غريب آبادي، انه سيتم الإعلان عن نتائج هذه المحادثات مساء اليوم.

والتقى اليوم الأحد، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الذي وصل الى طهران مساء امس السبت، برئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي لمناقشة آخر التطورات لأنشطة إيران النووية في سياق تقليص التزاماتها.

وتاتي زيارة غروسي الثانية الى طهران بعد تسلمه منصبه كمدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الذي بدأ العد العسكي لانتهاء المهلة المحددة من جانب طهران وهي 23 شباط /فبراير لوقف تنفيذ البروتوكول الاضافي ووقف عمليات التفتيش الاضافية من قبل الوكالة للمنشآت النووية الايرانية.

وكانت زيارة غروسي الاولى الى طهران قد جرت قبل عدة اشهر تلبية لدعوة من مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي سياق تعاون ايران والتزاماتها كعضو في هذه المؤسسة الدولية./انتهى/