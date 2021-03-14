ايران تعمل على رفع قدراتها من خلال تشغيل المزيد من المعدات في منشآتها النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زعم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" في تصريح لصحيفة "نيهون كيزاي" اليابانية أن مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران بلغ مرحلة حرجة.

واضاف غروسي تسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف عمليات التفتيش المكثفة للمنشآت النووية الإيرانية.

وتابع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب أوصل إيران إلى مرحلة لا يمكن فيها تجاهل استخدام هذا اليورانيوم لأغراض عسكرية" على حد وصفه.

واردف: من الواضح انه من اجل ضمان عدم وجود انحراف عسكري، يجب ان تكون هناك عمليات تفتيش قوية.

ووصف غروسي إلغاء إيران تنفيذ البروتوكول الإضافي بمثابة "حالة طوارئ" موضحا: تمتلك إيران حاليًا أقل من 20 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، لكن لديها بالفعل حوالي 3000 كيلوغرام من اليورانيوم بنسبة تخصيب أقل، وهذه الكمية آخذة في الارتفاع.

وفي النهاية صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن "إيران تزيد من قدراتها من خلال تشغيل المزيد من المعدات في منشآتها النووية".

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