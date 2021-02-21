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٢١‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٧:٠٢ م

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلتقي ظريف في طهران

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلتقي ظريف في طهران

التقى رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المتواجد حاليا في طهران للقاء مسؤولين إيرانيين، اليوم بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية محمد جواد ظريف.

وافادت وكالة مهر للأنباء ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية" رافائيل غروسي" والمتواجد حاليا في طهران للقاء مسؤولين إيرانيين، التقى اليوم بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية "محمد جواد ظريف".

هذا وإن التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجهود الوكالة لحل القضايا بين الجانبين، وكذلك التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الضمانات من بين أهم الموضوعات التي نوقشت خلال الاجتماع بين وزير الخارجية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

/انتهى/
رمز الخبر 1912077

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