"قسد" تفرج عن دفعة جديدة من النازحين في الحسكة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أفرجت عن دفعة جديدة من النازحين السوريين المحتجزين داخل مخيّم الهول، شرقي محافظة الحسكة الواقع تحت سيطرتها.

وأفادت صحيفة الوطن السورية بأنّ هذه الدفعة هي الـ 12 التي يتمّ الإفراج عنها بعد التظاهرات الشعبية التي خرجت مطالبة بالإفراج عن المحتجزين.

كذلك تعمل "قسد" حالياً على تسجيل أسماء جديدة للنازحين الراغبين في الخروج وتحديداً لأهالي مدينة دير الزّور خلال الأيام المقبلة.

وكانت قد أعلنت مصادر حكومية في محافظة الحسكة الأسبوع الماضي، استيلاء قوات "قسد" على عدد من المنشآت الحكومية في مدينتي الحسكة والقامشلي، وأجبرت العاملين فيها على العمل معهم تحت تهديد الخطف والاعتقال.

وأكّد عضو المكتب التتفيذي لمحافظة الحسكة، لقطاع التجارة الداخلية والاقتصاد سطم الهويدي، أن مجموعات تابعة لميليشا "قسد" استولت بقوة السلاح على مطاحن الجزيرة ومانوك والحسكة في مدينتي الحسكة والقامشلي، وسرقت مخازن الدقيق والنخالة والأكياس الفارغة فيها بالإضافة إلى المحركات الكهربائية وقطع الغيار.

وكان رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانة، أحمد طعمة، شدد الثلاثاء، على ضرورة تخلي مجلس سوريا الديمقراطية "قسد" عن مشروع الإدارة الذاتية لإشراكه بالحل السياسي بسوريا.

يذكر أن الجولة الـ14 لمحادثات "مسار أستانة" حول الوضع في سوريا كانت قد عقدت، في كانون الأول/ديسمبر 2019، في العاصمة الكازاخية.

وعقدت 14 جولة من "مباحثات أستانة" على مدى 4 سنوات، تبدلت فيها الوجوه والشخصيات التي مثلت المعارضة السورية، بينما بقي وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري والدول الضامنة للمباحثات ثابتة من حيث التمثيل.

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