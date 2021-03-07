ميليشيات "قسد" تختطف عدداً من المدنيين بريف الحسكة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت مصادر محلية لوكالة "سانا" أنه بالتزامن مع إقامة الحواجز المسلحة وقطع الطرق الرئيسة في منطقة اليعربية داهمت ميليشيا "قسد" عدداً من القرى من بينها الدردارة وأبو مناصب والطاش وسفانة وأقدمت على اختطاف عدد من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأشارت المصادر إلى أن "أكثر من 50 سيارة عسكرية تابعة للميليشيا طوقت بلدة تل حميس وداهمت حي الملكو وخطفت 3 مدنيين من منازلهم عرف منهم أبو خولة ومحمد العرقد وساقتهم عنوة إلى جهة مجهولة".

ولفتت المصادر إلى أن مسلحي "قسد" قاموا بإطلاق رشقات غزيرة وعشوائية من أسلحتهم خلال المداهمة ما أدى إلى بث حالة من الذعر والخوف بين الأهالي وخاصة الاطفال والنساء.

وفي ريف الرقة جددت ميليشيا "قسد"مداهمتها المنازل السكنية والقرى حيث أقدمت أمس على تنفيذ مداهمة قرية المحمودلي بالريف الغربي وقامت باختطاف عدد من الشبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة لزجهم فيما تسميه "التجنيد الإجباري" في صفوفها.

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