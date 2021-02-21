وافادت وكالة مهر للأنباء ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني سعيد خطيب زاده قال ردا على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي فيما يتعلق بقضية الأسرى، ومتابعة الإفراج عن السجناء الإيرانيين في الولايات المتحدة، الذين تم اعتقالهم بشكل أساسي دون جرائم واضحة وضمن إجراءات غير قانونية وهم في حالة يرثى لها في السجون الأمريكية، انهم من أولويات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولطالما تابعنا هذا الموضوع لكن لا يوجد حوار مباشر بين إيران والولايات المتحدة في أي مجال.

وأضاف: "وردت بعض الرسائل بعد تسلم الإدارة الامريكية الجديدة لزمام الامور في الولايات المتحدة عبر السفارة السويسرية في إيران باعتبارها الراعي لمصالح امريكا وبعض وزراء الخارجية حول استعدادهم لمتابعة هذه القضية، ولطالما أكدنا لهم أيضا من خلال هذه الروابط وقلنا إن سياستنا تعطي دائما الأولوية لإطلاق سراح سجنائنا في أمريكا.

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