  1. إيران
  2. السياسة
٢٢‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٠:٣٦ ص

قاليباف:

اي وصول للمنشآت النووية من قبل مفتشي الوكالة سيكون ممنوعا بتاتا وغير قانوني

اي وصول للمنشآت النووية من قبل مفتشي الوكالة سيكون ممنوعا بتاتا وغير قانوني

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف بان تنفيذ البروتوكول الاضافي سيتوقف تماما بدءا من يوم الثلاثاء 23 شباط /فبراير وسيتم منع اي نوع من الوصول الى المنشآت النووية الايرانية من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلاقا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب قاليباف في تغريدة له اليوم الاثنين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": انه وفقا للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي سيتوقف بدءا من يوم 23 شباط/فبراير (غدا الثلاثاء) تنفيذ البروتوكول الاضافي بصورة كاملة وان اي وصول (للمنشآت النووية الايرانية من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية) سيكون ممنوعا بتاتا وغير قانوني.

واضاف: ان اي نوع من التعاون خارج اطار اتفاق الضمانات والوكالة في المستقبل يستلزم وفقا للمادة 7 م/انتهى/ن القانون قرارا من مجلس الشورى.

واردف قاليباف: ان المادة 9 من قانون المجلس تضمن تنفيذه الدقيق./انتهى/

رمز الخبر 1912091

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 8 + 8 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات