اي وصول للمنشآت النووية من قبل مفتشي الوكالة سيكون ممنوعا بتاتا وغير قانوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب قاليباف في تغريدة له اليوم الاثنين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": انه وفقا للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي سيتوقف بدءا من يوم 23 شباط/فبراير (غدا الثلاثاء) تنفيذ البروتوكول الاضافي بصورة كاملة وان اي وصول (للمنشآت النووية الايرانية من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية) سيكون ممنوعا بتاتا وغير قانوني.

واضاف: ان اي نوع من التعاون خارج اطار اتفاق الضمانات والوكالة في المستقبل يستلزم وفقا للمادة 7 م/انتهى/ن القانون قرارا من مجلس الشورى.

واردف قاليباف: ان المادة 9 من قانون المجلس تضمن تنفيذه الدقيق./انتهى/