تقييد عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية/ ضرورة تعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وقع اكثر من 220 نائبا في مجلس الشورى الاسلامي على بيان يطالب الحكومة بتنفيذ قانون "المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وصيانة حقوق الشعب الايراني" في موعده المقرر 23 فبراير الجاري.

قال النائب جواد نيكبين: أصدر أكثر من 220 نائبا في مجلس الشورى الإسلامي، اليوم، بيانا أكدوا فيه أن قانون مجلس الشورى الإسلامي يجب أن ينفذ اعتبارا من 23 فبراير/شباط الجاري، وفقا للاتفاق السابق.

واضاف: شدد النواب في البيان على أنه ليس من حق الحكومة تأخير تنفيذ قرار مجلس الشورى بشأن المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وضمان مصالح الشعب الإيراني./انتهى/