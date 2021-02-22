غداً سيتم تعليق الرقابة خارج إطار اتفاق الضمانات

وآفادت وکالة مهر للأنباء أنه قال خسروي: تم خلال زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، شرح كيفية إيقاف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي والرقابة خارج اتفاق الضمانات.

وأضاف خسروي: نهدف لتطبيق قرار "الخطوة الاستراتيجية لرفع العقوبات وحماية حقوق الشعب الإيراني" وهناك إجماع على التطبيق المتواصل لهذا القرار في البلاد.

وتابع: ان منظمة الطاقة الذرية تنفيذ أحكام القرار، ووفرت أيضا الأرضية لإنهاء الإشراف خارج اتفاق الضمانات.

وأشار إلى أنه تم في البيان المشترك لإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الافصاح عن موضوع التنفيذ الكامل للقرار الذي أقره البرلمان.

وبحسب خسروي، فإن تطبيق قرار البرلمان لا يعني انسحاب إيران من الاتفاق النووي ووقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لذلك إن تعاون إيران مع الوكالة واشرافها سيستمر وفق الإطار القانوني.

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