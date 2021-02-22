القوات المسلحة اليمنية تسيطر على مناطق جديدة في مأرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه وفقا لمصادر ميدانية، فقد احتدمت المواجهات في محيط "الطلعة الحمراء" احد المواقع الإستراتيجية المطلة على مدينة مأرب وصولا الى مناطق العطيف والكسارات والسحيل وهي مرتفعات وتباب تطل على مدينة مأرب من الجهة الغربية.

كما تشهد جبهة رغوان مواجهات عنيفة سيطرت خلالها القوات اليمنية على مرتفعات في النضود وواصلت تقدمها عبر الطريق الصحراوي رغم محاولات مستمية من مرتزقة العدوان لوقف هذا التقدم.

وقتل العشرات من مرتزقة العدوان خلال الساعات الماضية في المعارك العنيفة، من بينهم عناصر تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، بالإضافة الى العشرات من العناصر السلفية والتكفيرية التي قدمت من المحافظات الجنوبية.

وشن طيران العدوان السعودي 10 غارات جوية على مديريتي صرواح ومدغل في محاولة لإعاقة تقدم القوات اليمنية.

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