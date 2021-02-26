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٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١:٢٩ م

القوات اليمنية تسيطر على مواقع جديدة مطلة على مأرب

القوات اليمنية تسيطر على مواقع جديدة مطلة على مأرب

تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من تحرير جبل البلق الشمالي الاستراتيجي المطل على سد مأرب ومدينة مأرب من الجهة الغربية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أوضحت مصادر ميدانية لقناة العالم ان معارك عنيفة اندلعت منذ ساعات الصباح الاولى في الأطراف الغربية للمدينة حيث حررت خلالها القوات اليمنية عددا من المواقع الاستراتيجية بينها جبل البلق الشمالي.

وأفادت المصادر عن مقتل العشرات من مرتزقة العدوان خلال المعارك العنيفة وأسر آخرين بينهم قيادات بارزة.

وتكمن الأهمية الإستراتيجية للمواقع المحررة في انها تطل على مدينة مأرب من الجهة الغربية وكذا تشرف على سد مأرب التأريخي، وتمهد السيطرة عليها من الاقتراب مركز المدينة المعقل الأخير لمرتزقة العدوان في مأرب.انتهى/

رمز الخبر 1912217

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