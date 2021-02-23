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٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٩:١٨ ص

الاستخبارات العراقية تقتل قيادات مهمة في "داعش"

الاستخبارات العراقية تقتل قيادات مهمة في "داعش"

صرح الخبيررالأمني المقرب من الأجهزة الاستخبارية إن جهاز المخابرات الوطني العراقي نفذ ضربات استثنائية في صلاح الدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه قال الخبير الأمني المقرب من الأجهزة الاستخبارية "فاضل أبو رغيف"، إن "جهاز المخابرات الوطني العراقي نفذ ضربات استثنائية ومهمة جدا في وادي الشاي في محافظة صلاح الدين".

وأضاف أن "الضربات طالت قيادات بارزة ونافذة بالتنظيم من بينهم أبو علي التونسي، مسؤول التطوير والتصنيع في ولاية العراق".

وأشار إلى أن "القتلى هم أبو عائشة، ناقل البريد ومسؤول الإعلام، وأبو بلال، مسؤول مضافات قاطع كركوك، وأبو أحمد الشايب، أمير قاطع داقوق في ولاية كركوك".

وتابع أبو رغيف أن "الجهاز قتل أيضا أبو كواكب، مسؤول المضافات والدعم اللوجستي في كركوك".

/انتهى/

رمز الخبر 1912123

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