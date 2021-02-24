كوريا الجنوبية تطلب التفاوض بشأن الاموال الايرانية المودعة في مصارفها

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان محافظ البنك المركزي الايراني"عبدالناصر همتي" اضاف اليوم الاربعاء على هامش اجتماع الحكومة فيما يتعلق بالاتفاق بين ايران وكوريا الجنوبية بشان الاموال الايرانية ان كوريا الجنوبية طلبت التفاوض بشأن الاموال الايرانية المودعة في مصارفها واننا بينا لهم سبل تسديد هذه الاموال وتم اصدار الاوامر لدفعها لذا فمتى يشاؤون يمكنهم التسديد وفي غير ذلك ستتخذ الاجراءات اللازمة.

وبين همتي انه يجب التحرك مع الاتفاق لنرى كيف يسير وقال هناك مفاوضات مكثفة مع كل من عمان واليابان والعراق وكوريا الجنوبية بهذا الشأن .

وكان محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي قد التقى الاسبوع الماضي سفير كوريا الجنوبية بناءا على طلب الاخير لبحث آلية نقل الاموال الايرانية حيث تم الاتفاق على تفعيل ألية لذلك .

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