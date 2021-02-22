ايران وكوريا الجنوبية يتفقان حول آلية نقل واستخدام الاموال الايرانية في مصارف كوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان محافظ البنك المركزي الايراني "عبدالناصر همتي" وسفير كوريا الجنوبية لدى طهران اتفقا حول آلية نقل واستخدام الاموال الايرانية المودعة في مصارف كوريا الجنوبية مما ينص الاتفاق على تحديد المبالغ والمصارف التي يجب على كوريا الجنوبية تحويل الاموال اليها .

ورحب محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي بالتغيير في نهج كوريا الجنوبية وقال على الرغم من أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بالتغيير في نهج الدول وتعزيز التعاون معها، إلا أن الملاحقات القانونية للبنك المركزي الايراني للمطالبة بالتعويضات بسبب عدم تعاون البنوك الكورية في السنوات الأخيرة ستبقى قوية ويجب على الجانب الكوري بذل جهود كبيرة لتلافي هذا السجل السلبي.

من جانبه أعلن سفير كوريا الجنوبية لدى إيران ان بلاده مستعدة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستخدام كافة الاصول المصرفية الإيرانية في كوريا الجنوبية، ولا توجد سقوف أو قيود في هذا الصدد.

وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية فأن مجموع ديون كوريا الجنوبية لايران تبلغ 9 مل يارات و200 مليون دولار .

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