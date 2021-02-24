ايران تزيح الستار عن اول طائرة قتالية مسيرة ذات جسم عريض

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان قائد سلاح الجو بالجيش الايراني العميد الطيار "عزيز نصير زادة " اعلن خلال تفقدة للمراحل النهائية لمشروع انتاج طائرة "كمان 22" إن هذه الطائرة المسيرة مزودة بمعدات قتالية وبصرية والحرب الالكترونية ومصممة على أساس المتطلبات التشغيلية لسلاح الجو وفي المراحل النهائية من مرحلة الإنتاج.

واضاف ان طائرة "كمان 22" هي أول طائرة مسيرة قتالية ذات جسم عريض في البلاد وهي قادرة على حمل جميع أنواع المعدات بفترة تحليق عالية جدًا وأكثر من 24 ساعة ومدى يصل إلى 3000 كيلومتر، ولديها القدرة على تحديد ورصد وجمع المعلومات وتصوير الأهداف البعيدة، وستضيف قدرة قتالية عالية لسلاح الجو من خلال تزويدها بمجموعة متنوعة من الذخيرة الذكية.

واردف قائد سلاح الجو بالجيش الإيراني اليوم وصلنا إلى مرحلة النضج الكامل في صنع أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة، بما في ذلك الطائرات القتالية والاستطلاعية والحرب الالكترونية بمهام مختلفة، وحصلنا على تقنيات تمكننا من إنتاج أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة بناءً على احتياجات سلاح الجو، وفي المستقبل هناك أنواع أخرى من الطائرات السميرة على جدول الأعمال.

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