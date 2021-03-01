اتخذنا خطوات فعالة لزيادة القوة القتالية للبلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الدفاع القوات المسلحة"العميد حاتمي" قال خلال حفل تسليم أنواع الطائرات الحربية والنقل الثقيل والمروحيات وكذلك عشرات المحركات المتطورة في صناعة الطيران بوزارة الدفاع للقوات المسلحة انه تم هزيمة الضغوط القصوى للعدو ونجحت إستراتيجيات الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واضاف ان العدو حاول هزيمة إيران باستراتيجيتين هما العقوبات وعدم السماح بشراء المعدات، لكن الجمهورية الإسلامية استطاعت هزيمة العدو من خلال الاعتماد على ثلاث استراتيجيات وهي القدرات المحلية وتحسين المعدات الدفاعية والأمنية مع الظروف الحالية وصناعة أسلحة محلية في مختلف المجالات البرية والبحرية والصاروخية والسيبرانية.

وتابع ان منظمة الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع، اتخذت خطوات فعالة لزيادة القدرة القتالية للقوات المسلحة في مجال الإصلاحات والتحديثات الرئيسية للطائرات والمروحيات والمحركات العسكرية المختلفة، حتى أنها نجحت هذا العام في إصلاح عشرات الطائرات والمروحيات والمحركات التي احتاجتها القوات المسلحة.

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