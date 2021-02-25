الرئيس الروحاني يهنئ امير دولة الكويت بهذه المناسبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه ونقلاً عن الموقع الاعلامي لمكتب رئيس الجمهورية، جاء في برقية التهنئة: إنني اُقدّم التهاني بمناسبة اليوم الوطني للكويت الشقيقة والصديقة حكومة و شعبا بكل ود.
وعبر الرئيس روحاني عن تمنياته بالصحة والنجاح لامير الكويت والسعادة والشموخ لشعبه معرباً عن أمله بتوطيد العلاقات بين البلدين في شتى المجالات أكثر من ذي قبل.
/انتهى/
أرسل الرئيس الإيراني "حسن روحاني" برقية تهنئة الى أمير دولة الكويت الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح" بمناسبة اليوم الوطني في الكويت أعرب فيها عن أمله بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والمسلمين في ظل الوفاق والتعاون والمساعي المشتركة في شتي المجالات.
وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه ونقلاً عن الموقع الاعلامي لمكتب رئيس الجمهورية، جاء في برقية التهنئة: إنني اُقدّم التهاني بمناسبة اليوم الوطني للكويت الشقيقة والصديقة حكومة و شعبا بكل ود.
رمز الخبر 1912200
تعليقك