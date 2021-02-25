الرئيس الروحاني يهنئ امير دولة الكويت بهذه المناسبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه ونقلاً عن الموقع الاعلامي لمكتب رئيس الجمهورية، جاء في برقية التهنئة: إنني اُقدّم التهاني بمناسبة اليوم الوطني للكويت الشقيقة والصديقة حكومة و شعبا بكل ود.

وعبر الرئيس روحاني عن تمنياته بالصحة والنجاح لامير الكويت والسعادة والشموخ لشعبه معرباً عن أمله بتوطيد العلاقات بين البلدين في شتى المجالات أكثر من ذي قبل.

/انتهى/