روحاني يهنئ امير دولة الكويت باليوم الوطني لبلاده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس روحاني بعث برقية تهنئة إلى امير دولة الكويت الشيخ "صباح الاحمد الجابر الصباح"، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وأكد في هذه البرقية على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، معربا عن أمله بأن تشهد العلاقات الودية بين ايران ودولة الكويت المزيد من التطور في ظل التعاون المشترك بينهما في شتى المجالات.

وعبر الرئيس الايراني عن أحر التهاني بهذه المناسبة، سائلا المولى تبارك وتعالى، بموفور الصحة والنجاح لامير دولة الكويت، وعلى الشعب الكويتي بالمزيد من التقدم والازدهار. /انتهى/