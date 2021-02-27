سيناتور اميركي يعتبر ضربة سوريا غير دستورية ويطالب بايدن بالتوضيح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه دعا السيناتور الديمقراطي تيم كين، إدارة الرئيس جو بايدن لتقديم توضيحات للكونغرس بشأن أسباب توجيه الضربة العسكرية إلى الأراضي السورية.

وقال السيناتور في بيان له، اليوم الجمعة، إن “الشعب الأمريكي يستحق أن يرى توضيحات من الإدارة بشأن هذه الأعمال التي تم القيام بها بدون التوجه للكونغرس”.

وأضاف كين أن “الأعمال العسكرية الهجومية بدون موافقة الكونغرس غير دستورية في غياب ظروف استثنائية. ويجب إطلاع الكونغرس على تفاصيل هذه القضية فورا”.

وكانت الولايات المتحدة قد وجهت عدة ضربات على الأراضي السورية في اعتداء جديد على مواطنين سوريين و عراقيين بذريعة الرد على الهجمات اأخيرة تعرضت لها قواتها في العراق./انتهى/