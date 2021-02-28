مجموعة العمل الثلاثية حول "قره باغ" تعقد اجتماعها في موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان نائب رئيس الوزراء الروسي، "أليكسي أوفرشوك" اعلن للصحفيين: "اتفقت مجموعة العمل الثلاثية على عقد اجتماع عبر الفيديو في الأول من آذار/مارس".

وأمس السبت، أجرى وزير الدفاع الروسي "سيرغي شويغو"، محادثات هاتفية مع وزير الدفاع الأرميني "فاغارشاك اروتونيان"، حيث ناقشا الوضع في المنطقة وقره باغ.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية "خلال المحادثة، ناقش الجانبان قضايا التعاون الثنائي، والوضع الحالي في المنطقة، والمناطق التي ينفذ فيها جنود حفظ السلام الروس مهامهم في قره باغ، بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك".

وخلال لقاء قادة روسيا، أذربيجان وأرمينيا في الـ 11 من كانون الثاني/يناير تم الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل مشتركة يترأسها نواب رؤساء وزراء الدول الثلاث، من أجل وضع خطط تنموية لتطوير ناغورني قره باغ بحلول 1 آذار/مارس.

هذا وعقد نواب رؤساء وزراء روسيا "أليكسي أوفرشوك"، وأذربيجان "شاهين مصطفاييف"، وأرمينيا "مهير غريغوريان"، يوم 31 كانون الثاني/يناير، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية حول قره باغ في موسكو.

ووقع أروتونيان وشويغو يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في يريفان حزمة من الوثائق التي تنظم أنشطة وحدة حفظ السلام الروسية في قره باغ، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمينية.

وكانت أرمينيا وأذربيجان قد وقعتا، برعاية روسيا، في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني "إلهام علييف" ورئيس وزراء أرمينيا "نيكول باشينيان"، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الجاري.

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