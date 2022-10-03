اللواء باقري: إيران تؤكد على الحل السلمي للصراع بين أذربيجان وأرمينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في محادثة هاتفية اليوم الاثنين، ناقش اللواء محمد باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، والجنرال ذاكر حسنوف، وزير دفاع جمهورية أذربيجان، التوترات الأخيرة بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان.

وأكد الجانبان في هذا الاتصال على استمرار المحادثات لتخفيف حدة التوتر بين أرمينيا وأذربيجان.

وزير الدفاع الأذربيجاني: ليس لدينا اطماع في الأراضي الأرمينية

وفي إطار هذا الحديث أعلن وزير دفاع أذربيجان أن المشاكل بين هذا البلد وأرمينيا يمكن حلها بشكل جيد ومن خلال الحوار والصداقة.

وأضاف: ليس لدينا أطماع بأراضي أرمينيا ولا نية لشن عمليات عسكرية للاستيلاء على الأراضي الأرمينية.

وبحسب هذا التقرير، فقد أكد الجانبان في هذا الاتصال على تنفيذ اتفاقيات اللجنة العسكرية المشتركة لإيران وأذربيجان.

كما إعلن الطرفان عن ترحيبهما لإجراء تمرين مشترك أو التنسيق على حدود البلدين./انتهى/