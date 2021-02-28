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٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١١:٠٦ ص

زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب محافظة أذربايجان الشرقية

زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب محافظة أذربايجان الشرقية

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الاحد ضواحي مدینة سراب بمحافظة أذربايجان الشرقية شمال غرب ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران قال في تقرير له ان الزلزال ضرب في الساعة الثامنة و47 دقیقة و15 ثانیة ضواحي مدینة سراب  الواقعة بمحافظة أذربايجان الشرقية في الطول الجغرافي47.51 والعرض الجغرافي 37.75و عمق 7 كيلومترات من سطح الارض.

وكانت أقرب المدن لهذا الزلزال 21 كيلومترا من ترکمان شاي  (أذربايجان الشرقية) ، 19كيلومترا من سراب (أذربايجان الشرقية) و 27 كيلومترا من ترك (أذربايجان الشرقية) وأقرب مركزين لمركز الزلزال هما 88 كم من مدينة اردبیل و113 كم من مدينة تبریز.

ولم يرد لحد الان تقارير حول الخسائر والاضرار المحتملة الناجمة عن الزلزال./انتهى/

رمز الخبر 1912268

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