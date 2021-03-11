زلزالین تهز مدينة خوي في اذربايجان الغربية ومدینة فردوس في خراسان الرضویة

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنها تعرضت مدينة خوي في محافظة اذربايجان الغربية (شمال غربي البلاد)، صباح اليوم الخميس، الى زلزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب مركز رصد الزلازل الايراني، فقد وقع هذا الحادث في الساعة التاسعة و16 دقيقة من صباح اليوم، وعند التقاء خطي العرض الشمالي 38:517 والطوال الشرقي 45:081 وفي عمق 7 كم من سطح الارض.

وعمليات التقييم بدات فور وقوع الحادث؛ مبينا انه لم تسجّل اي تقارير بشأن وقوع خسائر ناجمة عن الزلزال.

ولا تزال عمليات التقييم متواصلة لتحديد الظروف السائدة في منطقة الزلزال، وفرق الانقاذ دخلت حالة التاهب القصوى ايضا.

هذا، وتعرضت مدينة خوي في محافظة اذربايجان الغربية (شمال غربي البلاد)، صباح اليوم الخميس، الى زلزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب مركز رصد الزلازل الايراني، فقد وقع هذا الحادث في الساعة التاسعة و16 دقيقة من صباح اليوم، وعند التقاء خطي العرض الشمالي 38:517 والطوال الشرقي 45:081 وفي عمق 7 كم من سطح الارض.

ومن جانب آخر اعلن مركز الطوارئ في مدينتي كناباد وبجستان بمحافظة خراسان الرضوية (شرق)، حالة التأهب عقب الزلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر الذي ضرب مدينة فردوس في محافظة خراسان الجنوبية فجر اليوم الخميس.

وقال حاكم مدينة كناباد "حامد قرباني" لمراسل "ارنا" صباح اليوم، ان اهالي هذه المدينة شعروا بهذا هذا الحادث ايضا.

واوضح قرباني، انه عقب وقوع الزلزال في مدينة فردوس واحتمال وقوع هزات ارتدادية ناجمة عن هذا الحادث، فقد اعلن مركز الطوارئ في كناباد حالة التاهب لاحتواء التطورات المحتملة.

وفي سياق متصل، صرح حاكم مدينة بجستان "حسن ابراهيمي كردياني" لـ "ارنا" اليوم ايضا : ان اهالي بعض المناطق في هذه المدينة ايضا شعروا بالزلزال الذي ضرب مدينة فردوس.

واضاف كردياني، انه لم يرد اي تقرير لحد الان بشان الخسائر الناجمة عن الزلزال في مدينة بجستان والقرى المحيطة بها.

يذكر ان زلزالا بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، ضرب ضواحي مدينة فردوس في محافظة خراسان الجنوبية عند الساعة 0:15 من فجر اليوم الخميس.

وبحسب تصريح مدير مركز الطوارئ في محافظة خراسان الجنوبية "سيد ابوالحسن ميرجليلي" لمراسل ارنا، لم ترد لحد اي تقارير حول الخسائر الناجمة عن الزلزال؛ موضحا ان زلزال فردوس وقع في عمق الـ 10 كم من سطح الارض.

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