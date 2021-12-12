ايران رفعت مستوى القدرات التقنية في وزارة الدفاع الى 20 ضعفاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد وزير الدفاع الايراني، العميد مهدي فرحي، اكد خلال الجلسة الختامية لملتقى الانجازات الوطنية في تقنية الصناعة الجوية اليوم الاحد في الاشارة الى القابليات الهائلة في القطاعات العلمية بالبلاد، على ضرورة توظيف الطاقات الجامعية الهائلة في الصناعات الدفاعية لاسيما في مجال التعويض عن التخلف في قطاع تصنيع المروحيات واتخاذ خطوات مؤثرة في مواكبة التقدم على الصعيد العالمي في غضون المستقبل القريب.

واكد مساعد وزير الدفاع الايراني على اعداد خارطة طريق في الاركان العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع بهدف توظيف الطاقات العلمية في البلاد، وكذلك تأسيس شبكة علمية مقتدرة في وزارة الدفاع.

واشار الى تعاون 6 آلاف شركة معرفية مع وزارة الدفاع وذلك بعد مرور أعوام على تأسيس الشبكة العلمية المقتدرة في وزارة الدفاع وهو ما رفع القابليات التقنية للوزارة الى 20 ضعفا./انتهى/