إنطلاق مناورات "اقتدار-99 " البحرية في سواحل مكران/ تسجل97 حالة وفاة جدیدة بکورونا

غريب أبادي يعلن بدء أنشطة البحث والتطوير لتصميم الوقود الجديد لمفاعل طهران

أعلن السفير والممثل الدائم لايران لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها، عن بدء أنشطة البحث والتطوير لتصميم نوع محسن من الوقود لمفاعل الأبحاث في طهران.

وأشار غریب ابادي إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية نشر تقريرا اليوم، أبلغ الدول الأعضاء بالأمر و قال ان هذا النشاط يتم على ثلاث مراحل، ویجری في المرحلة الأولى إنتاج معدن اليورانيوم باستخدام اليورانيوم الطبيعي".

إنطلاق مناورات "اقتدار-99 " البحرية في سواحل مكران وشمال المحيط الهندي

إنطلقت صباح اليوم مناورات " اقتدار 99" للقوة البحرية التابعة للجيش الإيراني برمز يازهراء "عليها السلام" في سواحل مكران وشمال المحيط الهندي.

وتشمل مناورات وحدات العمليات في السواحل والبحر، إطلاق صواريخ من طراز كروز البحرية سطح – سطح ، وإطلاق طوربيدات من الغواصات البحرية المحلية الصنع، وكذلك عمليات للطائرات بدون طيار .

وقال الأدميرال "حمزة علي كاوياني" ، المتحدث باسم المناورات البحرية، ان هذه المناورات تجري دون اعلان مسبق، حيث انتشرت الوحدات في منطقة المناورات في وقت قصير للغاية منذ إخطار الوحدات المشاركة.

خانزادي: سفينة "مكران" تُجسِّد وعي الشباب الايراني

صرح قائد القوة البحرية للجيش الايراني "الادميرال حسين خانزادي" أن سفينة مكران العسكرية الحاملة للمروحيات جسّدت وعي وذكاء الشباب الايراني الذي يستطيع توظيف كافة الامكانيات والطاقات للدفع بعجلة التقدم والازدهار في البلاد نحو الامام.

واضاف قائد القوة البحرية : ان شواطئ مكران وبحر عمان تشهد اليوم ملحمة في سياق الاستقلال والاكتفاء الذاتي، وافشال سياسات الحظر الجائرة للاستكبار العالمي.

الصحة الإيرانية تسجل97 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا وإصابة نحو 6 آلاف

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاربعاء ملیون و 305 الاف و339 شخصا وبوفاة 97 اخرين خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 56 الفا و457 شخص.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 94 الفا و388 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 97 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 56 الفا و 457 شخص.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثمانیة ملايين و 316 الفا و 357 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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