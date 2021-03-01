الغرب يكذب بشأن الملف النووي ويريد سلب مقومات القوة من إيران/تسجيل 93 حالة وفاة بكورونا

قائد الثورة الإسلامية: الغرب يكذبون بشأن الملف النووي ويريدون سلب مقومات القوة من إيران

تاكيد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، أن "الدول الغربية تكذب فيما يتعلق بالملف النووي للجمهورية الاسلامية"، موضحا أن الغربيين يريدون سلب مقومات القوة من إيران.

روحاني: اهتمام الحكومة الإيرانية ينصب على طرق تقليل وإزالة الضغوط المعيشية على حياة المواطنين

تأكيد رئيس الجمهورية الإسلامية، حسن روحاني، يوم الأحد، أن اهتمام الحكومة الإيرانية ينصب على طرق تقليل وإزالة الضغوط المعيشية على حياة المواطنين.

الادميرال سياري: السبيل الوحيد لمواجهة التهديدات هو الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات الدفاعية

صرح المساعد التنسيقي للقائد العام للجيش الايراني ان السبيل الوحيد لمواجهة التهديدات المستقبلية يكمن في التقدم العلمي وبلوغ الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج المعدات والاجهزة الدفاعية المطلوبة، وان ذلك متجذر في جامعات البلاد.

في الشؤون العلمية والتعليمية والابحاث؛ أمير عبداللهيان يبحث مع عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق سبل تنمية التعاون بين البلدين

تباحث مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي حسين امير عبداللهيان وعميد كلية الحقوق بجامعة دمشق هيثم الطاس حول تنمية التعاون بين البلدين في الشؤون العلمية والتعليمية والابحاث.

خطيب زاده؛ ايران لا ترى الوقت مناسباً للاجتماع غير الرسمي المقترح من قبل بوريل

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني "سعيد خطيب زاده" انه بالنظر إلى المواقف والإجراءات الأخيرة للولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاثة، لا ترى إيران ان الوقت مناسب لعقد اجتماع غير رسمي الذي يقترحه المنسق الأوروبي حول الاتفاق النووي.

مساء يوم الاحد في الجامعة الرضوية؛ مؤتمر"الشهيد الصدر و القضايا المعاصرة" في مدينة مشهد

اعلنت جامعة العلوم الإسلامية الرضوية وبالتعاون مع معهد شهيد الصدر للأبحاث، سيعقد مؤتمر"الشهيد الصدر والقضايا المعاصرة" مساء يوم الاحدفي جامعة العلوم الإسلامية الرضوية.

على هامش معرض السياحة في طهران؛ معرض السياحة في طهران يرسم أحلى صورة لفسيفساء المجتمع الإيراني

أقيم معرض السياحة والصناعات اليدوية على أرض المعرض الدولي في العاصمة الإيرانية حیث رسم صورة لفسيفساء المجتمع الإيراني وشاركت في المعرض جميع المحافظات الإيرانية بثقافاتها ولغاتها المختلفة لتعرض أجمل ما فيها من مواقع سياحية وأثرية وصناعات يدوية.

وزارة الصحة: تسجيل 93 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر یوم الأحد ملیون و 631 الفا و169 شخصا، وبوفاة 93 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 60 الفا و73 شخصا.

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